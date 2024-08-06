Єдиний правильний спосіб зберігати диню: вона не буде псуватися

Диня – це дуже смачний плід, яким точно варто побалувати себе влітку. Та якщо ви купили велику диню, вам точно доведеться розібратися, як її зберігати, адже з'їсти всю одразу не вийде.

Коли ви купили чи зірвали диню, ви можете зберігати її або цілою, або розрізаною, і обидва способи мають як переваги, так і недоліки. Втім, ваш вибір все ж впливатиме на те, як довго диня зберігатиметься свіжою та смачною.

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Як правильно зберігати диню вдома

Експерти зауважують, що цілу свіжу диню ніколи не варто класти в холодильник до того, як вона повністю достигне. Вам спершу потрібно понюхати шкірку. Якщо вона вже пахне динею, тоді це свідчить про те, що вона вже готова й стигла.

І залежно від того, наскільки висока температура у вас вдома, достигання може тривати до трьох дів. А будь-яку нарізану диню потрібно негайно перекласти до герметичного контейнера, а після цього класти в холодильник.

Холодне середовище допоможе сповільнити ріст бактерій і вберегти плоди від швидкого псування.



Диня досить швидко псується / Фото Pexels

Також дуже важливо обробляти диню відразу ж після того, як вона стає готовою до вживання. Зберігати її найкраще в контейнері та окремо від решти фруктів, адже усі вони мають різні стадії дозрівання. І якщо ви будете класти кілька видів разом, це призведе до того, що диня матиме надто солодкий запах, стане неприємною на дотик та почне швидше псуватися.

Скільки часу зберігати диню вдома

Після того, як диня вже порізана, вам потрібно з'їсти її протягом трьох днів, адже після цього продукт почне псуватися. Ви цілком можете заморозити диню, попередньо нарізавши її кубиками. Покладіть їх на пергамент окремо один від одного та приберіть у морозилку. Коли кубики трохи замерзнуть, їх можна буде перекласти у герметичний контейнер.