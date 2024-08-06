Щоб отримати плоди восени, редиску ще можна посадити на грядці, але для того, щоб зібрати урожай взимку – вона має рости в теплиці.

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Як посадити редиску на осінь

Щоб споживати редиску вже восени, виберіть ранні та теплолюбні сорти, які зможуть дати урожай вже за 20 – 30 днів. Ці сорти можна посадити в ґрунт на глибині 1 – 2 сантиметри з відстанню 3 сантиметри між рослинами та 10 сантиметрів між рядами.

Редиску восени треба садити в тінистому чи напівтінистому місці на зволоженому й удобреному ґрунті. Поливати її треба часто, щоб не було гіркоти, а збирати вже в міру зрілості.



Редиску можна посадити в серпні / Фото Pexels

Як посадити редиску на зиму

Щоб отримати свіжу редиску взимку, робіть ставку на зимостійкі сорти, які можуть переносити морози та не тріскатися. Садіть їх в серпні та глибині 2 – 3 сантиметри та залишаючи між рослинами 5 сантиметрів та 15 сантиметрів між лініями.

Садити редиску треба в добре освітлювальному місці, укритому від вітру на пухкому та родючому ґрунті. Поливання має бути вже помірним, щоб не зросталося листя коренеплодів. Перед настанням заморозків, редис треба вкрити соломою.