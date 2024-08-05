Якщо втратити момент, то головки часнику можуть розпастися на частинки, а смакові якості погіршаться. Лише своєчасне збирання дозволить зберегти голівки нового врожаю.
До теми Що посадити на грядці після цибулі та часнику в серпні: візьміть на замітку
Коли треба викопувати часник
Ранньостиглі сорти можна збирати через 85 – 95 днів після появи паростків, пізньостиглі – через 100 – 110 днів.
Озимий часник, який садиться восени, треба встигнути викопати в перших числах серпня. А от ярий часник, який садять весною, викопувати варто в другій половині серпні – в середині вересня.
Коли збирати озимий часник
Залишіть для контролю кілька стрілок та спостерігайте за насіннєвою коробкою. Якщо квітконос розпрямився, а коробочка луснула – тоді час збирати часник.
Ознакою є нижні пера, які мають повністю висохнути, а верхні стебла – почати жовтіти. Також можете підкопати рослину. Якщо колір коріння світло-сірий, почав засихати, а лусочки фіолетового чи білого кольору – можете викопувати.
Часник треба викопувати на початку червня / Фото Pexels
Коли викопувати ярий часник
У ярого часнику немає стрілок, тому треба орієнтуватися за листям, якщо воно пожовтіло. Щоб переконатися у зрілості – можна викопати кілька головок.
Загалом же, бадилля дозрілого часнику має схилятися до землі. Головки мають бути міцними та вкритими напівсухою лускою в 3 шари, а часникові часточки мають бути відокремленими та легко очищатися від лушпиння.
Як правильно викопувати часник
За тиждень до збирання часнику треба припинити поливати грядки. Викопувати треба в сухий день – вранці чи ввечері. Щоб не пошкодити головку, часник треба підкопувати вилами, а не лопатою.
Пошкоджені та перезрілі головки погано зберігаються, тому їх треба використовувати в першу чергу. Часник треба на 7 – 10 днів залишити в добре провітрювальному місці для просушування. Після цього обріжте стебло, залишивши шийку довжиною 10 сантиметрів та коріння.