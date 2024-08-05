Если упустить момент, то головки чеснока могут распасться на части, а вкусовые качества ухудшатся. Только своевременная уборка позволит сохранить головки нового урожая.
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Когда надо выкапывать чеснок
Раннеспелые сорта можно собирать через 85 – 95 дней после появления ростков, позднеспелые – через 100 – 110 дней.
Озимый чеснок, который сажается осенью, надо успеть выкопать в первых числах августа. А вот яровой чеснок, который сажают весной, выкапывать стоит во второй половине августе – в середине сентября.
Когда собирать озимый чеснок
Оставьте для контроля несколько стрелок и наблюдайте за семенной коробкой. Если цветонос распрямился, а коробочка лопнула – тогда время собирать чеснок.
Признаком являются нижние перья, которые должны полностью высохнуть, а верхние стебли – начать желтеть. Также можете подкопать растение. Если цвет корней светло-серый, начал засыхать, а чешуйки фиолетового или белого цвета – можете выкапывать.
Чеснок надо выкапывать в начале июня / Фото Pexels
Когда выкапывать яровой чеснок
У ярового чеснока нет стрелок, поэтому надо ориентироваться по листьям, если они пожелтели. Чтобы убедиться в зрелости – можно выкопать несколько головок.
В целом же, ботва созревшего чеснока должна склоняться к земле. Головки должны быть крепкими и покрытыми полусухой чешуей в 3 слоя, а чесночные дольки должны быть отделенными и легко очищаться от шелухи.
Как правильно выкапывать чеснок
За неделю до уборки чеснока надо прекратить поливать грядки. Выкапывать надо в сухой день – утром или вечером. Чтобы не повредить головку, чеснок надо подкапывать вилами, а не лопатой.
Поврежденные и перезревшие головки плохо хранятся, поэтому их надо использовать в первую очередь. Чеснок надо на 7 – 10 дней оставить в хорошо проветриваемом месте для просушки. После этого обрежьте стебель, оставив шейку длиной 10 сантиметров и корни.