Если вы знаете один простой секрет, вы сможете продлить жизнь своего хлеба на целых две недели. И для этого вам понадобится только один простой овощ, который точно найдется у вас дома.

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Как правильно хранить хлеб

Многие пытаются бороться с пищевыми отходами. И, конечно же, никто не хочет выбрасывать испорченные продукты из-за того, что просто не успел их съесть. Поэтому вы можете воспользоваться простым способом, который поможет сохранять продукты, а в частности и хлеб, свежими.

И вот наиболее эффективный совет – вместе с хлебом в ваш пакет вам нужно также положить палочку сельдерея. Да, это может казаться невероятным, но этот метод действительно работает! Он не будет сохнуть и плесневеть в течение 2 – 3 недель.



Хлеб можно хранить вместе с сельдереем / Фото Pexels

Несмотря на то, что вы можете уже использовать пластиковые обертки и хлебницы, обычно они недостаточно эффективны и не могут сохранить хлеб свежим дольше, чем на несколько дней. Зато может быть полезной морозильная камера – она поможет избежать и черствения, и плесени – конечно же, при условии правильного использования. В таком случае хлеб даже не изменит свой вкус после размораживания.

В частности, для эффективного замораживания хлеба вы можете использовать технику наслоения. И магазинный, и домашний хлеб будут достаточно хорошо замораживаться, если перед тем, как класть его в полиэтиленовый пакет, вы также сложите его в два слоя пленки.

Независимо от того, нарезанный хлеб или целый, он может спокойно храниться в морозильной камере в течение нескольких недель.