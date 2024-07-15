Этот популярный метод хранения хлеба на самом деле ошибочен: лучше выбрать другой

Как и большинство хлебобулочных изделий, хлеб имеет достаточно короткий срок хранения. Он может начать портиться уже даже через несколько дней после нарезки, если не хранить его правильно.

Хлеб обычно советуют хранить в темном и прохладном месте, и летом организовать такие условия бывает совсем непросто. Зато жара и высокая влажность могут сделать даже из хлебницы непригодное для хранения хлеба место.

Интересно Эти 5 правил продлят срок службы повербанка: стоит их запомнить

Как правильно хранить хлеб

Очень часто люди используют для хранения хлеба различные контейнеры, изготовленные из металла, пластика или дерева, но они не обеспечивают его сохранность, если воздух слишком горячий.

Некоторые люди могут считать, что холодильник – это неплохое место для хранения хлеба, ведь там прохладно, однако они не учитывают один момент: в холодильнике также чрезвычайно влажно, и свежий хлеб там испортится достаточно быстро.

Зато хлеб советуют хранить в керамических или гончарных емкостях. Эти материалы обеспечивают обмен воздуха и влаги, а так вы можете предотвратить появление плесени и сохранить хлеб достаточно свежим.



Хлеб нельзя класть в холодильник / Фото Pexels

Впрочем, это не значит, что вам нужно немедленно выбросить свою хлебницу. Керамические хлебницы старого образца могут быть чрезвычайно удобными в использовании. А глиняные емкости имеют открытые поры, которые собирают влагу и возвращают ее хлебу, когда он начинает усыхать.

Кроме того, в качественных керамических и глиняных хлебницах вы почти никогда не увидите плесени. Контейнеры, которые не имеют герметичного уплотнения также имеют подобные преимущества. Также вы можете хранить свои хлебобулочные изделия в покрытом воском мешочке.