Яйца – это очень популярный продукт, и их можно найти почти в каждом холодильнике. Впрочем, об их правильном хранении знает не так много людей, пишет Real Simple.

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Не охлаждаете яйца сразу же

Если вы не кладете яйца в холодильник сразу же после покупки – это большая ошибка. Колебания температуры имеют решающее значение для безопасности, особенно когда речь идет о таком продукте, как яйца. В них могут содержаться бактерии сальмонеллы, а это означает, что продукт нужно как можно скорее охладить, чтобы избежать их развития.

В вашем холодильнике нет правильной температуры

Для того, чтобы яйца быстро охладились, нужно следить за тем, чтобы в нем была установлена правильная температура. Учитывайте то, что это должно быть 4 градуса по Цельсию или ниже. В летнее время нужно несколько повысить установленную температуру.

Вы моете яйца

Так, многие люди моют яйца, думая, что это их очищает, хотя на самом деле вы достигаете противоположного эффекта, и мытье яиц может повысить риск заражения.

Точнее, когда яйцо моют, вода может всасываться внутрь через поры в скорлупе. За чистоту переживать не стоит: яйцо внутри уже имеет защитную оболочку.



Яйца не нужно мыть / Фото Pexels

Вы не охлаждаете сваренные яйца

В следующий раз, когда вы будете варить яйца, не забудьте потом опустить их в холодную воду. Когда яичная скорлупа варится, защитное покрытие смывается, и это делает поры обнаженными и оставляет яйца уязвимыми к бактериям и загрязнениям.

Вы используете разбитые яйца

Если вы заметили в лотке с яйцами одно с трещиной, может возникнуть соблазн использовать его первым, чтобы не тратить продукт зря. Впрочем, это также ошибка. Использовать яйца можно только в случае, если вы случайно разбили их недавно и знаете, как образовалась трещина.