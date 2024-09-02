Секрет идеального хранения капусты: будет лежать всю зиму

Капуста – это прекрасный овощ, который может стать основным ингредиентом и дополнением к огромному количеству трав. И, к счастью, при правильном хранении она может лежать чуть ли не всю зиму.

Капуста – это на самом деле не очень прихотливый в выращивании, но прихотливый в хранении овощ. И если вы положите ее дома в неподходящих условиях, она может сгнить еще до того, как вы ее съедите.

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Как понять, что капуста уже спелая

Первое, что нужно знать о правильном хранении капусты – ее нужно вовремя собрать. А готова она к этому уже тогда, кода достигла максимального размера, что характерен для вашего сорта.

Внутренние листья растения должны напоминать цвет слоновой кости, а внешние могут даже стать синеватыми. Еще один явный признак того, что капуста созрела – это желтение и подсыхание нижних листьев растения.

Советуют собирать капусту с помощью острого ножа. Кочаны нужно резать так, чтобы не повредить их, а также проводить сбор урожая в ясную и желательно прохладную погоду. Кочаны нужно срезать со стеблем длиной 3 сантиметра вместе с несколькими неплотно прилегающими зелеными листьями.

А вот после уборки класть сразу же на хранение капусту нельзя – сначала нужно оставить ее на несколько дней в сухом прохладном помещении, чтобы все срезы подсохли.



Капусту нужно вовремя собрать / Фото Pexels

Как правильно хранить капусту

Делать это можно несколькими различными способами. Прежде всего – положить в ящики, обернуть глиной или подвесить в погребе. Но перед этим капусту нужно отсортировать и отобрать только здоровые и крепкие кочаны. Ни, которые такими не кажутся, нужно съесть сразу, а не откладывать на хранение.

Также сначала нужно отрезать все лишние листья и просушить капусту в сухом месте, что хорошо проветривается.

Идеальная температура для хранения капусты – 0 – 1 градус, а влажность воздуха должна колебаться от 90 до 95%. Если вы решили хранить капусту в ящиках, тогда каждый слой нужно проложить бумагой или соломой.

Если же храните капусту в песке – его слой должен быть тонкий на дне ящика, а тогда кладите капусту и засыпайте сверху.

Мешки для хранения капусты нужно подбирать из натуральных материалов – например, льна или хлопка. Если же для хранения вы используете глину, тогда ею нужно обрезать каждый кочан, дождаться, пока она высохнет, а тогда уже кладите в ящики или корзины.