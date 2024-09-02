Секрет ідеального зберігання капусти: лежатиме цілу зиму

Капуста – це прекрасний овоч, який може стати основним інгредієнтом та доповненням до величезної кількості трав. І, на щастя, за правильного зберігання вона може лежати чи не цілу зиму.

Капуста – це насправді не дуже вибагливий у вирощуванні, але вибагливий у зберіганні овоч. І якщо ви покладете її вдома у непідходящих умовах, вона може згнити ще до того, як ви її з'їсте.

Цікаво Всі домашні квіти зацвітуть: потрібна підгодівля однією пігулкою

Як зрозуміти, що капуста вже стигла

Перше, що потрібно знати про правильне зберігання капусти – її потрібно вчасно зібрати. А готова вона до цього вже тоді, коди досягла максимального розміру, що характерний для вашого сорту.

Внутрішнє листя рослини має нагадувати колір слонової кістки, а зовнішнє може навіть стати синюватим. Ще одна явна ознака того, що капуста достигла – це жовтіння та підсихання нижнього листя рослини.

Радять збирати капусту за допомогою гострого ножа. Качани потрібно різати так, щоб не пошкодити їх, а також проводити збір урожаю у ясну та бажано прохолодну погоду. Качани потрібно зрізати з стеблом завдовжки 3 сантиметри разом з кількома нещільно прилеглими зеленими листками.

А ось після збирання класти відразу ж на зберігання капусту не можна – спершу потрібно залишити її на кілька днів у сухому прохолодному приміщенні, аби усі зрізи підсохли.



Капусту потрібно вчасно зібрати / Фото Pexels

Як правильно зберігати капусту

Робити це можна у кілька різних способів. Перш за все – покласти в ящики, обгорнути глиною чи підвісити у льосі. Та перед цим капусту потрібно впорядкувати і відібрати тільки здорові та міцні качати. Ні, які такими не здаються, потрібно з'їсти відразу, а не відкладати на зберігання.

Також спершу потрібно відрізати усе зайве листя та просушити капусту у сухому місці, що добре провітрюється.

Ідеальна температура для зберігання капусти – 0 – 1 градус, а вологість повітря має коливатися від 90 до 95%. Якщо ви вирішили зберігати капусту у ящиках, тоді кожен шар потрібно прокласти папером чи соломою.

Якщо ж зберігаєте капусту у піску – його шар має бути тонкий на дні ящика, а тоді кладіть капусту та засипайте зверху.

Мішки для зберігання капусти потрібно підбирати із натуральних матеріалів – наприклад, льону чи бавовни. Якщо ж для зберігання ви використовуєте глину, тоді нею потрібно обрізати кожен качан, дочекатися, поки вона висохне, а тоді вже кладіть у ящики чи кошики.