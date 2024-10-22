На удивление, картофель – это достаточно прихотливый продукт, и его "характер" может проявиться именно в то время, когда вы пытаетесь в течение месяцев сохранить его свежесть. И для того, чтобы это действительно удалось, нужно знать несколько секретов, пишут "Аграрии вместе".

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Как правильно хранить картофель дома

Лучшим способом хранения картофеля стал бы погреб, или любое другое углубленное хранилище. Именно в таких местах в любое время года поддерживается прохладная температура. Если у вас есть погреб, тогда для лучшего хранения картофеля нужно делать не так много, а именно:

Каждый год перед закладкой картофеля дважды обрабатывайте помещение смесью соли, гашеной извести, воды и медного купороса.

Обеспечьте хорошую вентиляцию в погребе.

Обязательно проветрите помещение перед закладкой корнеплодов.

Также картофель сначала нужно перебрать и забрать все больные и поврежденные клубни. Они могут стать источником инфекции, и так вы можете остаться без урожая.

Если же погреба нет, тогда можно сложить картофель в ящиках в подъезде или в коридоре. Но здесь есть несколько проблем: колебания температур может привести к более быстрой порче овощей. Также способ не слишком хорошо подходит для длительного хранения овощей.



Картофель нужно правильно хранить / Фото Pexels

Но если вы все же хотите хранить картофель непосредственно в квартире, тогда лучшим местом станет балкон – но в таком случае ящики для хранения картофеля должны быть плотными и без щелей, а также дополнительно утепленными.

Впрочем, если балкон холодный, из-за быстрого похолодания клубни могут промерзнуть и процессы гниения пойдут быстрее. Без вентиляции картофель также может начать гнить намного быстрее.

А вот куда картофель точно нельзя класть, так это в холодильник. Прежде всего, много продукта туда не влезет. Во-вторых, крахмал в картофеле в такой среде начнет превращаться в сахар, а это повлияет и на вкус, и на текстуру, и на пользу картофеля для организма.