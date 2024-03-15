Морковь – это очень популярный продукт, из которого можно приготовить очень много разнообразных блюд. Но для того, чтобы сохранить морковь свежей в течение длительного срока, вам нужно знать несколько важных правил и трюков.

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Как правильно хранить морковь

Есть один замечательный и эффективный способ, который позволяет хранить морковь в течение полугода, и она будет оставаться свежей, не будет плесневеть и становиться мягкой. Многие покупают морковь сразу в больших количествах, поэтому нужно находить методы ее хранения, ведь съесть много моркови сразу вам точно не удастся.

И опытная садовод и пекарь Нэнси Бертвисл однажды провела эксперимент: она взяла одну морковку и хранила ее в течение полугода по специальной технологии. И это оказалось чрезвычайно действенным, ведь через шесть месяцев морковь все еще оставалась в идеальном состоянии.

Но перед тем, как повторить тот же способ у себя дома, вам нужно запомнить одно очень важное правило: морковь нельзя мыть перед хранением. Учитывайте то, что мытая морковь никогда не будет храниться в течение длительного времени.



Морковь нужно хранить в ткани / Фото Pexels

Также помните, что морковь чрезвычайно чувствительна к влаге, поэтому ей нужно обеспечить сбалансированную влажность, и так овощ будет оставаться свежим. Вам нужно взять чистую хлопчатобумажную ткань, разложить ее на столе и начать заворачивать в нее морковь. Старайтесь сделать так, чтобы отдельные морковки не касались друг друга.

В результате у вас получится некий "рулетик" из моркови. Держать его нужно как можно дальше от других овощей и фруктов, ведь они могут вызвать быстрее порчу моркови.

Этот трюк вы можете применять также и для других овощей. Главное – не заворачивать в одну ткань разные виды плодов.