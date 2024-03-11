Часто у хозяек возникает проблема с тем, чтобы сохранить некоторые овощи свежими. Конечно, в холодильнике огурцы не испортятся сразу, но они могут стать дряблыми, и от этого пострадает не только текстура, но и вкус.

Интересно Ошибки, которые могут привести к поломке утюга: о них стоит знать

Как правильно хранить огурцы

Когда говорится об экологически чистых продуктах, к сожалению, сразу же возникает и проблема их хранения, ведь они имеют достаточно ограниченный срок годности. А в случае, если ограничен также и бюджет, это может стать настоящим кошмаром.

Но существует способ хранения огурцов, который поможет им оставаться красивыми, хрустящими и свежими еще в течение дней. Если вы не любите выбрасывать пищу, тогда вам точно стоит им воспользоваться. И все, что вам нужно – это обычный пакет и бумажные полотенца.

Первое, что вам нужно сделать – это достать огурец с той упаковки, в которой он был. Учитывайте то, что способ транспортировки продуктов очень часто не соответствует тому, как их нужно хранить.



Огурцы нужно правильно хранить / Фото Pexels

После этого вам нужно помыть овощ и высушить его с помощью бумажного полотенца. Впоследствии возьмите силиконовый пакет с застежкой, и вложите внутрь бумажное полотенце, огурцы и закройте его.

Именно бумажное полотенце сможет впитывать всю лишнюю влагу, и это сохранит ваши огурцы свежими в течение длительного времени.

Также тем же способом вы можете хранить и кориандр. Учитывайте то, что можно использовать и бумагу для запекания – она также может помочь удержать ваши овощи хрустящими и свежими.