Как найти работу мечты: 5 советов от HR-специалистки
Источник:Work.ua
Независимо от того, ищете ли вы свою первую работу или просто хотите найти новые профессиональные возможности, поиск работы никогда не был простым. И особенно в случае, когда вы ищете лучший вариант из возможных.
Первое, что вы должны сделать, когда решили искать новую работу – это составить стратегию поиска. Она имеет просто-таки решающее значение для вашего успеха, и пренебрегать ею не стоит. И HR-специалистка Екатерина Бенесь из PwC поделилась несколькими важными советами.
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Оцените себя
Перед тем, как начинать поиск предложений, нужно суметь быть честным с собой. Немного подумайте и задайте себе такие вопросы:
- Какие у меня сильные и слабые стороны?
- Какие навыки я уже имею?
- Что мне нравится, а что делать я не хочу?
- Какие у меня долгосрочные карьерные цели?
Так вы получите более четкое понимание относительно возможностей, которые подходят и под ваши амбиции, и под ваши навыки.
Составьте стратегию
Подход к поиску работы требует создать структуру – так вы будете чувствовать контроль в том, что часто кажется чрезвычайно хаотичным процессом. Разделите весь процесс поиска работы на управляемые задачи: исследование компаний, подготовка резюме, отправка отзывов на вакансии и тому подобное.
Стратегия в поиске роботи очень важна / Фото Pexels
Социальные сети
Проверьте, давно ли вы обновляли информацию в своих социальных сетях – в частности, в LinkedIn и Facebook. Если страниц нет – самое время их создать. Расширяйте свои круги контактов, добавляйте в друзья рекрутеров и HR, публикуйте сообщения о том, что вы открыты к новым карьерным возможностям. Также вы можете писать работодателям самостоятельно.
Подготовка к собеседованию
Когда вы начинаете получать первые приглашения на собеседования, вам нужно тщательно подготовиться для того, чтобы произвести положительное впечатление. Итак, вот несколько шагов, которые не стоит пропускать:
- Выделите время на поиск информации о компании.
- Подготовьте вопросы о своей позиции.
- Записывайте то, что не поняли, или чего не хватает в описании вакансии.
- Приготовьтесь к самопрезентации.
Оставайтесь позитивными и настойчивыми
Поиск работы порой может казаться настоящими американскими горками. Главное, помните, что неудачи и отказы – это естественная часть процесса, а также зона вашего развития.
Вот несколько лайфхаков, которые могут облегчить ваш поиск работы:
- Ежедневно ограничивайте поиски 1 – 4 часами.
- Не забывайте о здоровом питании и физической активности.
- Ставьте себе реальные и объективные цели на неделю или день.
- Хвалите себя и награждайте за любые успехи.