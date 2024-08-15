Озимый чеснок сажают многие огородники. Для того, чтобы собрать хороший урожай, придерживайтесь нескольких советов огородников, которые знают после каких именно овощей или зелени он будет хорошо расти.

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Где нельзя сажать чеснок под зиму

После чеснока

Два года подряд чеснок нельзя высаживать на одном и том же месте, потому что он вырастет мелким и без вкуса, а все потому, что передняя посадка забрала из почвы все питательные вещества.

После корнеплодов

Не рекомендуется сажать чеснок после свеклы или моркови, потому что они забрали во время роста много питательных элементов. Также не стоит высаживать чеснок после картофеля, лука или редиса. К примеру, картофель и лук могут обменяться болезнями (нематодой, фузариозом).

После пряностей и зелени

Лучше не сажать чеснок в тех местах, где росла петрушка и укроп, а еще после пряных трав (тимьяна, розмарина и базилика). У почв после них останутся масла и химические элементы, которые плохо влияют на агротехническую часть.



Рост озимого чеснока зависит от грядки / Фото Pexels

После помидоров, перца, баклажанов

Почва после баклажанов, помидоров и перца накапливает внутри различные заболевания, поэтому лучше избежать посадки чеснока на таких грядках.

После чего можно сажать чеснок на зиму

Рекомендуется сажать чеснок после патиссонов, кабачков, капусты, тыквы, огурцов и бобовых. Озимый чеснок любит нейтральную почву с пониженной кислотностью и умеренным уровнем влажности. Для посадки лучше выбирать освещенные места и избегать тех мест, где скапливается влага.