Озимий часник садять багато городників. Для того, щоб зібрати гарний врожай, дотримуйтеся кількох порад городників, які знають після яких саме овочів чи зелені він буде добре рости.

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Де не можна садити часник під зиму

Після часнику

Два роки поспіль часник не можна висаджувати на одному ж тому місці, бо він виросте дрібним та без смаку, а все тому, що передня посадка забрала з ґрунту всі поживні речовини.

Після коренеплодів

Не рекомендовано садити часник після буряка чи моркви, бо вони забрали під час росту багато поживних елементів. Також не варто висаджувати часник після картоплі, цибулі чи редису. До прикладу, картопля та цибуля можуть обмінятися хворобами (нематодою, фузаріозом).

Після прянощів та зелені

Краще не садити часник в тих місцях, де росла петрушка і кріп, а ще після пряних трав (чебрецю, розмарину та базиліка). У ґрунтів після них залишаться олії та хімічні елементи, які погано впливають на агротехнічну частину.



Ріст озимого часнику залежить від грядки / Фото Pexels

Після помідорів, перцю, баклажанів

Ґрунт після баклажанів, помідорів та перцю накопичує всередині різні захворювання, тому краще уникнути посадки часнику на таких грядках.

Після чого можна садити часник на зиму

Рекомендовано садити часник після патисонів, кабачків, капусти, гарбуза, огірків та бобових. Озимий часник любить нейтральний ґрунт зі зниженою кислотністю та помірним рівнем вологості. Для посадки краще вибирати освітлені місця та уникати тих місць, де скупчується волога.