Мульчирование – это очень важная процедура, которая нужна для того, чтобы влага не испарялась в жаркие дни слишком быстро, и огурцы получали такую нужно для них воду. Для мульчирования можно использовать много материалов, и все же есть несколько важных правил, которых стоит придерживаться.

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Как правильно мульчировать огурцы в июле

Мульчирование будет полезно не только в случае, если нужно сохранить влагу в земле. Оно также может сократить время вашего пребывания на огороде, ведь помогает остановить рост сорняков, а также вымывание питательных веществ из почвы во время дождей.

Впрочем, траву для мульчирования нужно косить еще до того, как она зацветет, иначе вы можете сделать себе же плохую услугу и случайно засадить сорняками целый участок.



Огурцы нужно мульчировать / Фото Pexels

А вот во время мульчирования с помощью соломы помните, что она может поглощать из земли азот. Поэтому раз в 10 – 14 дней вам нужно будет использовать азотные подкормки, чтобы почва оставалась плодородной. И не забывайте о том, что слой соломы не должен быть слишком толстым – не более, чем 5 – 7 сантиметров.

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Перед тем, как начинать мульчировать огурцы, позаботьтесь о том, чтобы удалить с грядки все сорняки, полить почву, а после этого выложить мульчу ровным слоем. Учтите также и то, что если слой мульчи будет слишком тонким, тогда он не сможет защитить почву от испарения влаги или роста сорняков. А если он будет слишком толстый, тогда он будет мешать нормальной циркуляции воздуха.