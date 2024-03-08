Помыть окна так, чтобы на них не осталось неприятных полос и разводов – это задача со звездочкой, даже в случае, если у вас есть правильная салфетка из микрофибры. И для того, чтобы окна были вымыты идеально, нужно выбрать не только хорошие средства для мытья, но и правильный день – пасмурный и безветренный.

Интересно Как избавиться от грибка на окнах: лучшие советы, которые вам надо знать

Вода и уксус

Если вы хотите использовать натуральное средство для мытья без химии, вы можете воспользоваться смесью воды и уксуса. Для этого вам нужно смешать стакан теплой воды и 50 миллилитров воды. Это может быть одним из лучших средств для мытья окон.

К тому же в качестве бонуса – уксус может отпугивать от вашего дома насекомых. Эту смесь вам нужно залить в пульверизатор, а затем распылить на окно или мочить в него салфетку.

Крахмал

Это копеечное средство может быть еще одним прекрасным методом для мытья окон. Он хорошо удаляет грязь даже с тех поверхностей, которые вы не мыли в течение достаточно длительного времени. Кроме того, крахмальный раствор не оставит следов на окнах.

Для того, чтобы замешать раствор, вам нужно растворить 1 столовую ложку крахмала на литр теплой воды. После этого нанесите смесь на окно и оставьте ее так до полного высыхания. После этого остатки крахмала нужно протереть сухой салфеткой.

Старые газеты

Этот способ вам уже точно известен. Для него вам нужны только старые ненужные газеты. Натрите окна обычной водой или мыльным раствором, а после этого немедленно протрите его газетной бумагой.

Она мгновенно впитает лишнюю влагу, и на стекле не останется разводов.

Моющее средство и уксус

Такая смесь хорошо подойдет для мытья окон на кухне, ведь может эффективно удалять жир. Для этого вам нужно смешать пол литра воды, 70 миллилитров уксуса и чайную ложку моющего средства для посуды. С помощью этого раствора помойте грязные окна, а затем протрите их чистой водой и просушите.