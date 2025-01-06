90% людей совершают ошибку: вот как надо натирать сыр на терке

Хозяйки любят прибегать к всевозможным лайфхакам и вроде знают много хитростей, которые можно применить на кухне, но есть определенные базовые вещи, которые почему-то большинство ошибочно делает неправильно, например натирание сыра.

Традиционно мы привыкли класть терку на тарелку или в миску и натирать внутрь сыр, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Но оказывается, такой простой и привычный метод натирания сыра не то, что неправильный, он неудобен. Можно воспользоваться гораздо более легким способом, которым все будут пользоваться в дальнейшем.

Как правильно натирать сыр на терке

Вертикальное положение терки всем нам знакомо, но для удобства терку надо положить лежа и натирать сыр горизонтально. Этот метод намного быстрее, а после натирания сыр с легкостью одним движением можно пересыпать в тарелку.

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Как правильно хранить твердые сыры

Лучше всего твердый сыр хранить в пластиковой упаковке, которую можно закрывать. Специалисты советуют держать сыр в овощном контейнере холодильника, поскольку именно там есть низкая и стабильная температура. После использования сыр надо заворачивать в полиэтиленовую пленку или вощеную бумагу, чтобы он не засыхал.

Если после праздников у вас осталось много сыра, то продлить его срок хранения можно благодаря обычному уксусу. Нужно в нем смочить кусок хлеба и положить в пакет рядом с сыром. Уксус является кислотой, которая потенциально может уничтожить 80% плесени. Можете не переживать, что такое соседство повлияет на вкус сыра, впрочем свежим он останется еще на месяц.

Помните, что сыр нельзя хранить в морозильной камере, поскольку вкус и текстура могут быстро испортиться и вы не получите от него никакого удовольствия.