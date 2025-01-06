Ценители кофе любят для себя открывать каждый раз новые вкусы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Воссоздать вкусный кофейный напиток можно дома и даже поэкспериментировать над вкусами. Некоторые из них будут довольно необычными, но точно запомнятся.

Читайте также Для настоящих гурманов: самые дорогие сорта кофе и чая в мире

Кофе с лимоном и горьким шоколадом

Этот кофе способен поразить ваши вкусовые рецепторы, поскольку он горьковатый, соленый, кислый и даже сладкий.

Ингредиенты:

Молотый кофе и вода;

50 граммов горького шоколада;

Несколько кусочков лимона;

¼ чайной ложки соли;

Сахар.

Способ приготовления

Раскрошите мелко шоколад и нарежьте лимон. Кофе, соль и сахар засыпьте в турку и залейте кипятком. Все медленно варите на огне. Когда на кофе образуется шапка из пены, вылейте в чашку и добавьте шоколад с лимоном, а сверху можно напиток украсить 100 граммами сливочного пломбира.



Рецепт кофе с лимоном и горьким шоколадом / Фото Pexels

Восточный кофе с медом и чесноком

Такой кофе имеет комбинацию остроты и сладости, поэтому поразит даже ярых киноманов.

Ингредиенты:

Молотый кофе и вода;

0,5 чайной ложки меда;

1 зубок чеснока.

Способ приготовления

Мед подогрейте в турке и добавьте к нему воду и очищенный зубчик чеснока разрезанный пополам. Далее добавьте молотый кофе и варите на среднем огне пока он не начнет подниматься. Уберите турку с огня и дайте напитку настояться в течение нескольких минут. Процедите в чашку и можете употреблять или подавать гостям на стол.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Кофе с бананом и корицей

Такой кофе придаст сил и утолит голод, когда не хватает времени на перекус или завтрак.

Ингредиенты:

Молотый кофе и вода;

Половина банана;

Корица.

Способ приготовления

Сварите кофе в турке, как обычно. В блендере взбейте банан, кофе и корицу до однородности. Масса должна напоминать смузи. Перелейте напиток в чашку и по желанию добавьте мороженое.