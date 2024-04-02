5 правил дизайна кухни, которые вы никогда не должны нарушать

Кухня - это, без преувеличения, одна из самых важных комнат во всем доме, и на ней приходится проводить достаточно много времени. Поэтому нужно обязательно позаботиться о том, чтобы она была удобной.

Некоторые правила дизайна просто-таки созданы для того, чтобы их нарушать. Но некоторые – совсем не, и особенно на кухне. Они не только дорогие, но также должны быть максимально функциональными, поэтому нужно хорошо обдумать дизайн перед тем, как браться за его воплощение.

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Всегда тщательно измеряйте

Если вы самостоятельно проектируете кухню, очень важно все правильно измерить. А после этого измерьте еще раз, и потом еще раз.

Когда дело доходит до правил дизайна кухни, которые никогда не нарушаются, выделяется один золотой принцип: всегда тщательно измеряйте свое пространство, особенно когда дело касается вашего холодильника,

– поделился эксперт Делфи Уильямс.

Правильный размер и глубина имеют чрезвычайно важное значение, но не менее важно убедиться, что у вас останется достаточно пространства для того, чтобы беспрепятственно открывать все двери, не сталкиваться со стенами и просто ходить.

Следите за правильным размещением приборов

Практичность на кухне должна стоять на первом месте в любом дизайне. В конце концов, не может быть большего разочарования, чем дверцы духовки или посудомоечной машины, которые не открываются полностью из-за неправильного планирования.

Поэтому убедитесь, что и плита, и раковина и холодильник расположены удачно.

Обеспечьте достаточно пространства

Если кухня в вашей квартире небольшая, вам нужно особенно внимательно отнестись к планированию, чтобы вам хватало места не только для того, чтобы разместить все вещи и приборы, но и для того, чтобы поместить стол, различные поверхности и просто стоять, сидеть и ходить.

Позаботьтесь об освещении

Даже если в вашей кухне есть большое окно, хорошо спроектированная кухня должна иметь многослойное освещение. Комбинация света – рабочего, встроенного и естественного будет лучшей для того, чтобы ваша кухня была действительно функциональной.

Думайте об организации

Органайзеры могут изменить всю ситуацию с вашей кухней. Так же, как и разумно продуманные ящики, выдвижные полки и ящики. Здесь важно сделать кухню практичной, но также подумайте о текстурах и цветовой палитре, чтобы обеспечить идеальный баланс между удобством и красотой.