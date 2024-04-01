Пышное цветение орхидеи – это основной показатель того, что за ней правильно ухаживают. И когда она выбрасывает цвет, не стоит менять температуру, освещения или увлажнения цветка; это означает, что текущие условия подходят ей идеально.

Интересно Лучшее удобрение для роз: они зацветут пышно и быстро

Основные правила ухода за орхидеей

Все растения нуждаются в воде, поэтому полив – это очень значительная часть ухода за орхидеей любого вида. Конечно же, фаленопсисы нуждаются в увлажнении, однако главное здесь – не перелить растение.

Этот цветок совсем не любит избытка воды, поэтому не стоит лить ее слишком много. Зато сухую почву орхидеи переносят гораздо легче. Но во время цветения все же режим полива немного меняется, и увлажнять землю нужно один раз в три дня, и для этого погружайте горшок с орхидеей в воду на 7 – 10 минут.

Так растение впитает именно столько влаги, сколько их нужно. Также разрешается и опрыскивание из пульверизатора. Впрочем, учитывайте то, что растение предпочитает мягкую воду – талой или дождевой. Но вы можете использовать и отстоянную кипяченую воду.

Как подпитывать растение

Во время цветения орхидеи можно подпитывать. Но делать это нужно правильно и подготовиться к процессу.

Прежде всего нужно обильно увлажнить почву, а при обработке листьев стараться не попадать раствором на непосредственно цветок. Также не используйте универсальные добавки для комнатных растений, которые содержат в составе много азота.

Еще один совет от опытных садоводов – не стоит также использовать и сухие удобрения в виде палочек и таблеток.



Орхидею можно подпитывать / Фото Pexels

Пересадка цветущей орхидеи

Садоводов часто интересует еще один вопрос – можно ли пересаживать орхидею, что цветет? На самом деле растению нужно менять почву каждые 2 – 3 года или при необходимости – например, если на ней появились болезни или вредители.

Лучшее время для этого – весна, когда цветок активно растет. Зато во время цветения лучше такими процессами не заниматься, ведь пересадка – это серьезный стресс для орхидеи.

Если же пересадка все-таки необходима, стоит удалить большую часть цветоносов, и тогда растение укрепится, а те цветы, что остались, станут крепче и ярче.