Пишне цвітіння орхідеї – це основний показник того, що за нею правильно доглядають. І коли вона викидає цвіт, не варто змінювати температуру, освітлення чи зволоження квітки; це означає, що поточні умови підходять їй ідеально.

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Основні правила догляду за орхідеєю

Усі рослини потребують води, тож полив – це дуже значна частина догляду за орхідеєю будь-якого виду. Звісно ж, фаленопсиси потребують зволоження, проте головне тут – не перелити рослину.

Ця квітка зовсім не любить надлишку води, тож не варто лити її надто багато. Натомість сухий ґрунт орхідеї переносять набагато легше. Та під час цвітіння все ж режим поливу трохи змінюється, і зволожувати землю потрібно один раз на три дні, і для цього занурюйте горщик із орхідеєю в воду на 7 – 10 хвилин.

Так рослина вбере саме стільки вологи, скільки їх потрібно. Також дозволяється і обприскування з пульверизатора. Втім, зважайте на те, що рослина надає перевагу м'якій воді – талій або ж дощовій. Та ви можете використовувати і відстояну кип'ячену воду.

Як підживлювати рослину

Під час цвітіння орхідеї можна підживлювати. Та робити це потрібно правильно і підготуватися до процесу.

Перш за все потрібно рясно зволожити ґрунт, а при обробці листя намагатися не потрапляти розчином на безпосередньо квітку. Також не використовуйте універсальні добавки для кімнатних рослин, які містять у складі багато азоту.

Ще одна порада від досвідчених садівників – не варто також використовувати і сухі добрива у вигляді паличок та таблеток.



Орхідею можна підживлювати / Фото Pexels

Пересадка квітучої орхідеї

Садівників часто цікавить ще одне питання – чи можна пересаджувати орхідею, що цвіте? Насправді рослині потрібно змінювати ґрунт кожні 2 – 3 роки або ж за необхідності – наприклад, якщо на ній з'явилися хвороби чи шкідники.

Найкращий час для цього – весна, коли квітка активно зростає. Натомість під час цвітіння краще такими процесами не займатися, адже пересадка – це серйозний стрес для орхідеї.

Якщо ж пересадка все-таки необхідна, варто видалити більшу частину квітконосів, і тоді рослина зміцниться, а ті квіти, що лишилися, стануть міцнішими і яскравішими.