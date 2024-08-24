Удвоите урожай яблок: простой способ омолодить старое дерево
Источник:"Главред"
Далеко не все дачники знают о том, как правильно уменьшить высоту дерева. А между тем этот шаг является ключевым для омоложения яблони и хорошего урожая.
Многие дачники на своих участках рано или поздно сталкиваются с такой проблемой: с годами яблоня прекращает давать хороший урожай. И срезать ее жалко, поэтому люди пытаются понять, как провести радикальное омоложение дерева. И поможет в этом специальная обрезка.
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Как спасти старую яблоню
Для того, чтобы омолодить дерево, нужно прибегнуть к комплексному подходу. И не все удастся сделать за один раз, ведь иначе растение получит стресс, а это только усугубит проблему. Поэтому на восстановление яблони нужно будет несколько лет. Проводить обрезку советуют в оптимальные сроки – осенью или весной, именно в то время года, когда дерево находится в состоянии покоя.
Когда на яблоне нет листьев, вам также будет проще определить, какие побеги следует удалить, а какие нужно оставить. Обрезку яблони чаще всего проводят ранней весной – до того момента, когда на дереве набухнут почки. Если же вы не будете придерживаться этого правила, тогда дерево, которое вы очень сильно обрезали, потеряет силу и плохо перенесет зиму.
А вот за сезон старая яблоня точно станет крепче и будет хорошо готова к следующей обрезке. Но какие же ее проводить?
Яблоню нужно обрезать / Фото Pexels
Осмотрите яблоню
Прежде всего нужно понять, в каком состоянии ваше дерево. Найдите проблемные места и определите риски для яблони. Вам, проще говоря, нужно понять, действительно ли яблоня нуждается в омоложении.
И если ежегодно урожая становится все меньше, а плоды мельчают – это признак, что обрезка таки нужна. Также у каждого дерева есть свой "критический" возраст, когда приходит время для омоложения. Сухие ветви – это один знак того, что перед вами растет старая яблоня.
Схема обрезки старой яблони
Весной обрезка не только помогает дереву не замерзнуть, но и раны будут быстрее заживать из-за начала сокодвижения.
Места срезов нужно будет обработать садовым варом. Отростки удаляйте над почками, чтобы кромка снизу достигала одного уровня с верхней частью почки. Также вам нужно будет "создать" шага. Нижние и средние ветви должны быть длиннее верхних, поэтому убедитесь, что вершина обязательно выше кроны. У дерева среднего роста обычно побеги подрезают на треть, а ветви больших деревьев удаляют на половину или даже больше.
Понизьте яблоню
Укорачивание дерева – это один из основных принципов омоложения яблони. Для этого вам нужно удалить всю верхнюю часть ствола, и делается это примерно за 3 – 4 метра от земли. У боковых веток удаляется вершина примерно на треть.