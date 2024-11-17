Идеальный уход за кактусом зимой: сделайте это, чтобы он не гнил

Кактусы, как и другие суккуленты, становятся все более популярными комнатными растениями. И несмотря на распространенное мнение, что они вообще не нуждаются в уходе, некоторые вещи все же нужно знать.

Полив кактуса – это большая морока для людей, которые не знают тонкостей ухода за этим растением, сообщает 24 Канал. Если его не поливать вообще, со временем он может засохнуть. И слишком большое количество влаги точно приведет к гниению.

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Как правильно поливать кактус

Кактусы имеют такие стебли, что могут сохранять влагу гораздо дольше, чем другие растения. И точная продолжительность зависит от вида кактуса, но немало пустынных могут обходиться без воды в течение года или даже дольше. Кроме того, есть и другие факторы, которые влияют на регулярность и интенсивность полива растения.

Место выращивания. Комнатные кактусы требуют меньше полива, чем те, что растут на улице. Потребность в воде также может зависеть от количества дренажа, температуры и освещения.

Комнатные кактусы требуют меньше полива, чем те, что растут на улице. Потребность в воде также может зависеть от количества дренажа, температуры и освещения. Размер . Меньшие кактусы, естественно, требуют меньше воды, чем большие. Кроме этого, кактусам с тонким стеблем нужно больше воды, чем толстым пустынным.

. Меньшие кактусы, естественно, требуют меньше воды, чем большие. Кроме этого, кактусам с тонким стеблем нужно больше воды, чем толстым пустынным. Возраст. То, сколько лет вашему растению также влияет на количество воды, в которой оно нуждается, и иногда это может стать определяющим фактором. Молодые кактусы, как правило, требуют больше воды для роста и развития.

Вот еще одно важное правило: если вы пересадили кактус в новый горшок, нужно подождать по крайней мере сутки перед тем, как поливать его.



Кактус нужно поливать правильно / Фото Pexels

Как правильно поливать кактус зимой?

В зимние месяцы кактусы обычно отдыхают, поэтому им не нужно много света или высоких температур. Осенью кактусы нужно переместить в более прохладные помещения – например, в подвал или гараж.

Полив нужно полностью прекратить, кроме тех кактусов, которые все еще цветут. И до ранней весны вода им не понадобится, а также и удобрения, ведь растения находятся в состоянии покоя.