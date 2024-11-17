Ідеальний догляд за кактусом взимку: зробіть це, аби він не гнив

Кактуси, як і інші сукуленти, стають все більш популярними кімнатними рослинами. І попри поширену думку, що вони взагалі не потребують догляду, деякі речі все ж потрібно знати.

Полив кактуса – це велика морока для людей, які не знають тонкощів догляду за цією рослиною, повідомляє 24 Канал. Якщо його не поливати взагалі, з часом він може засохнути. Та надто велика кількість вологи точно призведе до гниття.

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Як правильно поливати кактус

Кактуси мають такі стебла, що можуть зберігати вологу набагато довше, ніж інші рослини. І точна тривалість залежить від виду кактуса, але чимало пустельних можуть обходитися без води протягом року чи навіть довше. Окрім того, є й інші фактори, які впливають на регулярність та інтенсивність поливу рослини.

Місце вирощування. Кімнатні кактуси потребують менше поливу, ніж ті, що ростуть на вулиці.Потреба у воді також може залежати від кількості дренажу, температури та освітлення.

Кімнатні кактуси потребують менше поливу, ніж ті, що ростуть на вулиці.Потреба у воді також може залежати від кількості дренажу, температури та освітлення. Розмір . Менші кактуси, природно, потребують менше води, ніж великі. Окрім цього, кактусам з тонким стеблом потрібно більше води, ніж товстим пустельним.

. Менші кактуси, природно, потребують менше води, ніж великі. Окрім цього, кактусам з тонким стеблом потрібно більше води, ніж товстим пустельним. Вік. Те, скільки років вашій рослині також впливає на кількість води, якої вона потребує, і іноді це може стати визначальним фактором. Молоді кактуси, як правило, вимагають більше води для росту та розвитку.

Ось ще одне важливе правило: якщо ви пересадили кактус у новий горщик, потрібно почекати принаймні добу перед тим, як поливати його.



Кактус потрібно поливати правильно / Фото Pexels

Як правильно поливати кактус взимку?

У зимові місяці кактуси зазвичай відпочивають, тож їм не потрібно багато світла чи високих температур. Восени кактуси потрібно перемістити у більш прохолодні приміщення – наприклад, у підвал чи гараж.

Полив потрібно повністю припинити, окрім тих кактусів, які все ще цвітуть. І аж до ранньої весни вода їм не знадобиться, а також і добрива, адже рослини перебувають у стані спокою.