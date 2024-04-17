Идеальный способ помыть вытяжку: она будет прямо блестеть

Мытье вытяжки на кухне - это неприятное дело, с которым, к сожалению, все же периодически приходится сталкиваться. И для того, чтобы потом не переделывать работу, лучше с первого раза выполнить ее качественно.

Умение качественно и быстро помыть вытяжку может сэкономить для вас очень много времени и нервов во время уборки. Но для того, чтобы сделать все правильно, нужно знать, с чего начинать и какие этапы точно нельзя пропустить.

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Подготовка

Выключите вытяжку из сети и снимите с нее жировые фильтры – обычно они крепятся на защелках. Также нужно снять и угольный фильтр, если в вашей вытяжке такой есть. Обычно он расположен за жировыми фильтрами, поэтому вы легко сможете его найти.

Еще один важный этап – застелить поверхность под вытяжкой бумажными полотенцами, чтобы не испачкать ее также.

Очистка жировых фильтров

Сначала вам нужно замочить фильтры в горячей воде с моющим средством. Вы можете использовать или средство для мытья посуды, или гель для чистки плит или даже уксус, если вы хотите пользоваться природными средствами.

Фильтры нужно оставить в растворе примерно на 15 – 30 минут. После этого попробуйте почистить фильтры щеткой и промыть чистой водой. Дайте им высохнуть на воздухе.



Чистить вытяжку нужно регулярно / Фото Pexels

Очистка корпуса вытяжки

Корпус вытяжки нужно протереть влажной тряпкой, а затем повторить процесс, но уже с использованием средства для мытья. Третий раз чистить корпус снова нужно чистой тряпкой – чтобы удалить мыльные остатки. Корпус в конце нужно протереть насухо.

Установка фильтров

Прежде всего на место нужно вернуть угольный фильтр, если такой есть, а после этого установить и жировые. Впоследствии включите вытяжку в сеть снова. Для того, чтобы отчищать труднодоступные места вытяжки, вы можете использовать ватные палочки.

Также во время чистки старайтесь избегать абразивных средств, ведь они могут повредить поверхность. Вытяжку старайтесь чистить регулярно, чтобы не допустить скопления грязи и жира.