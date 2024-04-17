Не навредите своему саду: узнайте, до когда можно обрезать деревья

В комплексе ухода за садовыми деревьями обрезка имеет не менее важное значение, чем внесение удобрений, полив, аэрация, мульчирование или обработка от вредителей и болезней.
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Обрезка кроны сохраняет здоровье и способствует долголетию дерева. Она необходима как молодым, так и старым деревьям.
Для чего обрезают деревья
- формирование крепкого и здорового скелета дерева;
- контроль роста формированием кроны;
- увеличение размера плодов, улучшение их внешнего вида;
- улучшение общего состояния дерева;
- лучший доступ к солнечным лучам и воздуху всех ветвей и плодов, что повышает иммунитет и спасает дерево от болезней и вредителей;
- уменьшение количества вредителей и болезней.
Деревья нуждаются в обрезке / Фото Unsplash
Когда обрезать деревья
- Обрезка деревьев рано весной, в начале марта, проводится до начала сокодвижения, когда минует опасность сильных морозов. Ее начинают с молодых семечковых садов – яблонь или груш.
- Весенняя обрезка, конец марта – начало апреля, – это обрезка большинства культур семечковых и косточковых (черешня, вишня, абрикос и т.д.), начиная с младших деревьев. Обрезку и формирование молодых деревьев нужно заканчивать до начала сокодвижения, ведь в более поздние сроки она ослабляет молодые растения из-за потери запасных питательных веществ, которые есть в ветвях.
- Поздняя весенняя обрезка деревьев (май – июнь). Ее делают во время и после цветения, иногда – даже в первой половине июня. Можно обрезать взрослые деревья, но наиболее желательно обрезать в поздние сроки старые деревья – для ограничения размеров кроны, чтобы ослабить восстановительные ростовые процессы.
Некоторые деревья порой обрезают и летом, чтобы оттянуть цветение в следующем сезоне и избежать потери урожая во время весенних заморозков.
Санитарную обрезку деревьев обычно проводят осенью. Тогда же обрезают и кусты – смородину, крыжовник, малину и тому подобное. В зависимости от возраста плодового дерева или ягодного куста, можно выделить различные виды обрезки, но на практике комбинируют несколько видов одновременно.