Для побелки деревьев используют различные препараты. Чаще всего это гашеная известь, мел и краска.

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С известью надо быть осторожным. Ее нужно правильно разводить, чтобы не повредить деревья.

Побелка деревьев известью

Самым привычным средством для побелки деревьев является известь. Негашеная известь в чистом виде – достаточно едкая. Для приготовления известковой побелки негашеную известь разбавляют водой до получения консистенции густого молока. На 10 литров воды берут примерно 3 килограмма негашеной извести.

Сама по себе известь не способна защитить сад от вредителей и грибковых заболеваний. Чтобы это произошло, в известковый раствор добавляют медный или железный купорос из расчета 300 граммов на 10 литров готового раствора извести для побелки деревьев.

Гашеная известь для деревьев защищает ствол от скачков температуры, борется с микробами и предотвращает появление солнечных ожогов. Однако она быстро смывается после дождя и вытягивает влагу из коры, поэтому белить известью можно только старые деревья. Обработку молодых деревьев известью можно проводить только после первого плодоношения.

Побелка деревьев мелом

Мел не вредит молодым саженцам, однако смывается дождем. К смеси можно добавить 100 граммов казеинового клея или ПВА для большей устойчивости, однако это не слишком поможет.

Для приготовления меловой побелки надо 3 килограмма мела и 10 литров воды. Мел просеивают через мелкое сито и тщательно перемешивают в воде до консистенции жидкой сметаны. Эта смесь защитит от солнечных ожогов, но не сможет побороть вредителей из-за отсутствия в своем составе инсектицидов.

Побелка деревьев краской

Современным средством для побелки деревьев является садовая краска. Она хорошо справляется с защитной и декоративной функцией, а также достаточно проста и легка в применении.

Качественная краска для побелки деревьев содержит дополнительные ингредиенты – медный купорос, антисептик, глину каолин, мел, противогрибковые и противомикробные добавки. Они эффективно защищают насаждения от заболеваний, повышают их морозостойкость и устойчивость к солнечным лучам.

Краска для деревьев продается уже готовая к использованию. Поэтому в нее уже ничего не нужно добавлять.