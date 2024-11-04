Чтобы служил десятилетиями: чем протирать экран компьютера и телевизора

Когда вы покупаете новую технику, очень мало людей сразу же спрашивают, как правильно ухаживать за поверхностью экрана. А вот когда приходит время генеральной уборки, можно допустить ошибки.

Большинство современных химических растворов для чистки предназначены для ухода за конкретными поверхностями, сообщает 24 Канал. И чтобы не повредить дорогую технику, нужно знать, чем ее безопасно чистить.

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Чем можно протирать экран телевизора

Для того, чтобы качественно и безопасно почистить экран телевизора или компьютера, лучше всего использовать специальные тряпки и средства, которые можно приобрести там же, где вы покупали и технику. Вот несколько наиболее эффективных средств:

Специальная влажная салфетка. Они пропитываются составом для того, чтобы идеально почистить поверхность, и в них отсутствуют абразивные вещества, которые могут повредить нежную поверхность экрана. Кроме пыли, салфетки могут снять также и статические заряды, через которые и накапливается пыль.

Они пропитываются составом для того, чтобы идеально почистить поверхность, и в них отсутствуют абразивные вещества, которые могут повредить нежную поверхность экрана. Кроме пыли, салфетки могут снять также и статические заряды, через которые и накапливается пыль. Комплекты из сухих и влажных салфеток. Для большинства приборов это считается оптимальным вариантом для двухэтапной очистки.

Для большинства приборов это считается оптимальным вариантом для двухэтапной очистки. Мягкие салфетки из микрофибры. Так вы можете убрать и грязь, и пыль, и даже жирные пятна без использования "химии".

Так вы можете убрать и грязь, и пыль, и даже жирные пятна без использования "химии". Специальные гели и аэрозоли. В них состав специально разрабатывается так, чтобы не повредить поверхность экрана и эффективно убрать все следы, в том числе и от пальцев.

Из домашних средств, которые есть под рукой, можно использовать полироль для стекла и дистиллированную воду. Из тканей нужно выбирать такую, которая не содержит много ворса, ведь он может оставлять за собой разводы. Лучше всего подходит микрофибра или хлопок.



Экран нужно протирать осторожно / Фото Pexels

Чем нельзя протирать экраны

Конечно, существуют также и запреты. Если выбирать неправильные материалы для уборки, можно случайно повредить экран, поэтому лучше избежать таких ошибок.

Вот несколько средств, которые использовать нельзя никогда: