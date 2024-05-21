Благодаря селекционерам существует достаточно много различных сортов и гибридов бахчевых культур, которые имеют короткий вегетационный период – и именно такие сорта лучше всего подходят для северных регионов Украины, где тепло длится не так долго. Но для по-настоящему богатого урожая нужно учесть еще несколько правил посадки культуры.

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Как правильно выбрать семена арбуза

Правильная посадка начинается еще с удачного выбора семян, поэтому огородникам стоит сосредоточить на этом внимание. Семена тыквенных, и арбузов в частности, могут храниться достаточно долго, если придерживаться основных правил – до 5 лет. Но лучший урожай дадут семена, которым от одного до двух лет.

Учитывайте то, что семена, которые вы покупаете в магазине, уже определенным образом обработаны и готовы к посадке. Если же это домашние семена, то вам нужно провести с ними еще несколько процедур, чтобы они действительно были пригодны к посадке.

Прежде всего, подержите их в теплой воде до 3 часов, а также час – в слабом растворе марганца. После этого вам нужно выложить семена на вату и оставить его в теплом и солнечном месте где-то на 2 дня.



Арбузы нужно высаживать правильно / Фото Pexels

Когда сеять арбузы в открытый грунт

Многие ошибочно считают, что высаживать в открытый грунт арбузы можно только на юге Украины, хотя это, конечно же, не так. При желании сразу в грунт можно сажать арбузы и дыни и в более холодных регионах Украины.

На юге высевать арбузы можно сразу же после того, как почва прогреется до 12 градусов. Зато в центральных и северных регионах стоит сильнее учитывать погоду. Если весна и лето не слишком жаркие, нужно сделать так называемые "теплые грядки".

Для этого нужно выкопать траншею, заложить в нее навоз и растительные остатки, а после этого присыпать землей и хорошо полить. Высота грядок может достигать 70 сантиметров, а высота – до 1 метра. Грядки советуют делать в мае, чтобы почва прогрелась за 10 – 14 дней.

После этого можно сажать семена на глубину 3 – 5 сантиметров, по две семечки в одну лунку. А уже потом над грядкой устанавливают парник. Однако если днем температура достигает 20 – 25 градусов, тогда его приоткрывают, а после того, как начнутся теплые ночи – снимают полностью.