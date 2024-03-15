Секрет невероятного урожая: попробуйте этот способ посадки картофеля

Очень часто на огородах украинцы высаживают именно картофель, ведь этот продукт очень универсален и может храниться всю зиму. Впрочем, нужно знать правильный способ его посадки.

Картофель – вероятно, ведущая овощная культура, и ее выращивают тысячи людей по всей стране. Но недостаточно просто кое-как посадить ее для того, чтобы получить действительно богатый урожай. Нужно еще знать некоторые секреты посадки.

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Лучший способ посадки картофеля

Исследователи и эксперты из аграрных наук убеждены, что при посадке картофеля гладким способом поверхность земли остается выровненной, и тогда вы можете обеспечить большую влажность почвы. Обычно такой способ используют на небольших участках в засушливых зонах, а также на легких песчаных почвах.

Впрочем, очень часто используют и гребневый способ посадки картофеля. Он популярен фактически во всех природно-климатических зонах. И если вы используете именно его, чрезвычайно важно обратить внимание на такой аспект, как ширина междурядий.

Она может зависеть от того, какой вид картофелесажалок вы используете. Если это отечественные – тогда 70 сантиметров, а если зарубежные – 75.



Картофель нужно сажать на правильном расстоянии / Фото Pexels

Кроме того, если ваши почвы увлажнены и вы их часто поливаете, рекомендуют делать междурядья не менее, чем 90 сантиметров. Также может быть целесообразно высаживать картофель с переменными междурядьями – например, 60 – 80 сантиметров. Так вы оставите возможность проезда техники между рядами картофеля.

Учитывать также нужно и на густоту посадки картофеля. Очень сильно она может зависеть от массы вашего посадочного материала. Кроме того, на это также влияет спелость сорта, назначения ваших посадок и, конечно же, увлажненность почвы.

Вот параметры высадки картофеля:

в районах, где достаточно увлажнения и плодородные почвы – 70×20, 70×25 сантиметров;

в районах, где недостаточно влаги – 70×30, 70×35 сантиметров.

А одна из самых эффективных систем ухода за картофелем – это довсходовые и послевсходовые обработки почвы. Так вы можете разрыхлить почву и одновременно уничтожить надоедливые сорняки.