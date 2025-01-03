Вы делали это неправильно: секретный способ, как сложить полотенца за считанные секунды
При неправильном складывании полотенца в шкафу занимают много места и вытаскивать их неудобно. Специалист по уборке в доме рассказала, как именно надо их складывать, чтобы они компактно поместились и хорошо смотрелись в шкафу.
Полотенца можно сложить аккуратно и легко и для этого вам понадобится не более 10 секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой.
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Как правильно сложить полотенца
На гладильной доске расправьте полотенце и сложите с одного конца треугольник и заверните пополам, а затем закрутите полотенце в плотный ролик, а конец заложите под низ. В результате вы получите рулончик, который выглядит стильно и который будет легко вынимать с полочки.
Правильное складывание полотенца: смотрите видео
Как часто стирать полотенца
Полотенце мы используем довольно часто – во время приема душа утром или вечером, а еще много раз посреди дня, когда моем руки. Чтобы на полотенце не накапливались бактерии и грязь, его надо систематически стирать. Регулярная стирка поможет поддерживать личную гигиену.
Полотенце становится влажным после каждого использования, а это является идеальной средой для размножения микробов, поэтому стирать полотенце стоит каждые 3 дня. Чтобы микробы не размножались, после каждого использования их надо высушивать.
Не бросайте в корзину для стирки влажное полотенце, поскольку оно начнет плесневеть, плохо пахнуть и накапливать лишние бактерии. Будьте осмотрительны с полотенцами для лица. Если после использования на лице появляются высыпания, сразу замените его на другое. Руки и лицо нельзя вытирать одним и тем же полотенцем.