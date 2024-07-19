Возможно, вам приходилось сталкиваться с проблемой: только вы собрали урожай перца, а уже через несколько дней плоды начинают гнить еще до того, как вы успели их использовать. И причиной здесь может быть не только хранение, но и неправильная срезка плодов. Porady 24 рассказывают, какую ошибку часто допускают дачники.

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Как правильно срезать перец

Если вы хотите, чтобы собранный перец лежал в кладовке в течение достаточно длительного времени, тогда вам нужно научиться правильно снимать его с кустов. И срезать перец стоит так, чтобы плодоножка на нем оставалась достаточно длинной – не менее, чем 4 – 5 сантиметров.

Для того, чтобы это было не очень сложно, опытные огородники советуют во время сбора урожая брать с собой острые ножницы. И если на овоще сохранится достаточно длинный стебель, это точно увеличит шансы на лежкость перцев.

Если вы срежете их именно так, с большой вероятностью они пролежат в течение недель, а возможно, даже дольше. И они точно не испортятся в первые дни после сбора урожая.



Перец нужно срезать ножницами / Фото Pexels

Как хранить перец дома

А что делать после того, как вы срезали овощ? Конечно, длинная плодоножка убережет его от гнили, но и о правильном хранении забывать также не стоит. Если вы живете в квартире, тогда место для хранения перца лучше всего обустроить на утепленном балконе. Для этого подойдет любая тара – и корзина, и деревянный ящик, и обычная картонная коробка.

Но перед тем, как положить овощи на хранение, перец нужно плотно обернуть бумагой. Вы будете удивлены, но так он может пролежать на балконе до четырех месяцев!

Кстати, если вы хотите хранить перец и вправду долго, его можно срезать заранее – когда он уже большой, но еще зеленый. И после уборки они "дойдут" до зрелости прямо у вас в квартире и пролежат свежими вплоть до середины зимы.