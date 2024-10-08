Без белизны и агрессивной химии: простой способ сохранить белые носки чистыми

Белые носки – это базовая и универсальная часть любого гардероба, поэтому их довольно часто можно встретить в шкафу. Вот только после всего нескольких одеваний они становятся серыми и уже не возвращают свой изначальный цвет.

Оказывается, вам необязательно заменять белые носки каждые несколько месяцев из-за того, что они становятся серыми. Правильный способ стирки и несколько мер по профилактике – и они будут оставаться белыми годами, пишет Real Simple.

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Что делать, чтобы отбелить грязные носки

Конечно же, гораздо легче избежать грязи и пятен на носках, чем потом отстирывать их. Поэтому сначала вы можете попробовать несколько простых советов, которые помогут избежать проблемы.

Держите пол дома чистым. Самый большой виновник грязных носков – это пол, и удаление грязи с него поможет поддерживать чистоту.

Разделяйте белье. Даже одна черная футболка или пара джинсов в стирке могут повлиять на то, какого цвета ваши носки будут после того, как вы достанете их из стиральной машины.

Носите домашние тапочки. Лучшее, что вы можете сделать – это минимизировать контакт носков с полом.

А вот для того, чтобы постирать носки, вам понадобится воспользоваться конкретной инструкцией. С ее помощью вы избавитесь и от серости, и грязи. Прежде всего, вам нужно вывернуть носки на внешнюю сторону – это самый важный совет, если вы хотите сохранить их белизну.

Несмотря на то, что обычно носки рекомендуют стирать наизнанку, с белыми эта практика, к сожалению, не принесет желаемого результата. После этого вам нужно замочить их в кислородном отбеливателе. Это альтернатива белья, которая поможет удалить грязь не так агрессивно. Поэтому если им нужна глубокая чистка, наберите немного горячей воды и добавьте кислородный отбеливатель.



Белые носки нужно стирать тщательно / Фото Pexels

Или же вы можете запустить их на высокую температуру в стиральную машину для замачивания.

Когда вы стираете большое количество носков, не стоит добавлять много другого белья, ведь так вы не очистите их. В стиральной машине носкам нужно достаточно много места для того, чтобы постираться качественно.

Также используйте горячую воду – именно такая температура подходит для белых вещей и помогает их качественно постирать.