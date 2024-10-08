Без білизни та агресивної хімії: простий спосіб зберегти білі шкарпетки чистими

Білі шкарпетки – це базова та універсальна частина будь-якого гардероба, тому їх досить часто можна зустріти у шафі. Ось тільки після всього кількох одягань вони стають сірими і вже не повертають свій початковий колір.

Виявляється, вам необов'язково замінювати білі шкарпетки кожні кілька місяців через те, що вони стають сірими. Правильний спосіб прання та кілька заходів з профілактики – і вони залишатимуться білими роками, пише Real Simple.

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Що робити, щоб відбілити брудні шкарпетки

Звісно ж, набагато легше уникнути бруду та плям на шкарпетках, ніж потім відпирати їх. Тож спершу ви можете спробувати кілька простих порад, які допоможуть уникнути проблеми.

Тримайте підлогу вдома чистою. Найбільший винуватець брудних шкарпеток – це підлога, і видалення бруду з неї допоможе підтримувати чистоту.

Розділяйте білизну. Навіть одна чорна футболка чи пара джинсів у пранні можуть вплинути на те, якого кольору ваші шкарпетки будуть після того, як ви дістанете їх з пральної машини.

Носіть домашні капці. Найкраще, що ви можете зробити – це мінімізувати контакт шкарпеток з підлогою.

А ось для того, щоб попрати шкарпетки, вам знадобиться скористатися конкретною інструкцією. З її допомогою ви позбудетеся і сірості, і бруду. Перш за все, вам потрібно вивернути шкарпетки на зовнішній бік – це найважливіша порада, якщо ви хочете зберегти їхню білизну.

Попри те, що зазвичай шкарпетки рекомендують прати навиворіт, з білими ця практика, на жаль, не принесе бажаного результату. Після цього вам потрібно замочити їх у кисневому відбілювачі. Це альтернатива білизни, яка допоможе видалити бруд не так агресивно. Тож якщо їм потрібне глибоке чищення, наберіть трохи гарячої води та додайте кисневий відбілювач.



Білі шкарпетки потрібно прати ретельно / Фото Pexels

Або ж ви можете запустити їх на високу температуру у пральну машину для замочування.

Коли ви перете велику кількість шкарпеток, не варто додавати багато іншої білизни, адже так ви не очистите їх. У пральній машині шкарпеткам потрібно досить багато місця для того, аби випратися якісно.

Також використовуйте гарячу воду – саме така температура підходить для білих речей та допомагає їх якісно випрати.