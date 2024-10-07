Прибирання квартири вимагає не лише часу, але й засобів, які швидко впораються з жировими відкладеннями, пише Mirror. Тікторерка Кендіс, яка ділиться багатьма лайфхаками розповіла, як зробити універсальний засіб для чищення будинку за копійки.

Як зробити засіб для прибирання

Все, що потрібно мати – це шкірку від апельсинів, лимонів чи лаймів. Нею потрібно наповнити банку й додати туди оцет. Суміші треба дати настоятися 2 – 3 дні.

Тікторкерка каже, що чим довше рідина буде настоюватися, тим кращим буде цитрусовий аромат. Для зручності використання, перелийте вміст в ємність з пульверизатором.

Цим засобом можна видаляти жир на бруд на поверхнях. Якщо бруд вже старий, тоді засіб треба розпилити та залишити на 20 хвилин.

Засіб для прибирання: дивіться, як його зробити

Цитрусовим засобом можна мити смітник, коли він погано пахне або ж мити ним туалет домашніх улюбленців. Також рідина чудово відмиває скло в духовці чи будь-які інші розводи на кухні.

Нехай оцет витриманий в цитрусових шкірках стане вашим незамінним помічником на кухні, оскільки він справді здатен вивести нагар, жирні плями чи пригорілі залишки їжі. Даний засіб використовують багато домогосподинь через відсутність хімікатів та приємний аромат.