Чтобы не выцвел и не испортился: простые лайфхаки в стирке черной одежды

Многие люди интересуются вопросом: как же правильно стирать черную одежду, чтобы она со временем не стала серой? Здесь существует несколько важных моментов, о которых нужно знать.

Очень часто черные вещи выцветают после стирки и теряют яркий цвет. Тогда они уже не будут такими привлекательными, и, возможно, вам даже придется заменить их на новые. Для того, чтобы избежать этих проблем, нужно каждый раз стирать черную одежду по конкретным правилам.

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Перед тем, как стирать черную одежду в стиральной машинке, сначала обратите внимание на несколько простых рекомендаций.

Как стирать черные вещи

Прежде всего вам нужно взглянуть на ярлык, который производители часто пришивают к изнаночной стороне изделия – и там вы найдете всю необходимую информацию о том, как правильно стирать вещи, и очень важно придерживаться этих указаний. Не забудьте и проверить карманы и достать из них все маленькие безделушки – ключи и булавки, и также бумажные салфетки, ведь все эти вещи могут повредить вашу одежду во время стирки.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Черные вещи нужно каждый раз стирать вывернутыми наизнанку – именно так они сохранят надолго свой цвет. Кстати, не используйте слишком высокую температуру – будет достаточно 30 – 40 градусов для того, чтобы смыть всю грязь. Если вода будет горячая, это неизбежно приведет к потере цветового пигмента.

Также не стоит и полностью загружать стиральную машинку – в таком случае вещи не удастся удачно и эффективно прополоскать, и это в конечном итоге повлияет на их качество.



Черную одежду нужно стирать правильно / Фото Pexels

Еще один важный аспект, который точно не стоит пропускать – это ваше моющее средство. Специалисты не советуют использовать стиральный порошок и утверждают, что гораздо лучше подойдет специальное средство для темной одежды в жидком формате.

Если же вы стираете черные вещи вручную, здесь также нужно придерживаться некоторых правил. Если вещи очень сильно загрязнены, их нужно предварительно замочить в воде вместе со средством для выведения пятен. И никогда не используйте такие средства, в состав которых входят отбеливатели.

Ручная стирка лучше подойдет для некоторых деликатных тканей – например, кашемира, шелка, атласа, кружева и шифона. Но вы можете использовать те же средства, что и для стирки в стиральной машинке.

Но самое важное в этом процессе – очень тщательное полоскание, ведь иначе после высыхания на вашей одежде могут остаться белые разводы.