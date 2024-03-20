Эксперт Розетта Слоун рассказала, что картофельная шелуха пригодится как косметическое средство и удобрение, после которого на огороде будет большой урожай. По ее словам, шелуха является не менее полезным, чем сам картофель, поэтому не стоит выбрасывать его в помойку.
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Вместо панировочных сухарей
Помойте хорошо картофельную шелуху, поместите в комбайн и перемолоть на кусочки. Продукт размером, как овсяные хлопья, можно использовать к мясу или рыбе вместо панировочных сухарей.
Ингредиент к пюре
Эксперт говорит, что этой хитростью пользуются многие шеф-повара со всего мира. Стоит всего лишь добавить в блюдо шелуху, чтобы картофель имел четко выраженный вкус.
Закрашивание седины
Шелуху от двух картофелин варите 20 минут и дайте ей остыть. Этой водой ополаскивайте волосы после каждого мытья. Настой способен затемнить седину на темных волосах и скрыть ее, а если волосы светлые, то картофельная шелуха сделает цвет однородным.
Для ухода за кожей
Кожура от картофеля помогает осветлить кожу лица и действует как питательная маска. Перетрите ее в блендере в пасту и нанесите на те участки кожи, где есть высыпания или пигментация.
Картофельную шелуху можно повторно использовать / Фото Pexels
Удобрение из картофельной шелухи
Удобрение из кожуры картофеля насыщает огородные культуры питательными веществами и защищает от жуков и улиток. Используют удобрение из картофельной шелухи к таким растениям:
- Клубника;
- Малина;
- Смородина;
- Баклажаны;
- Помидоры;
- Болгарский перец;
- Шампиньоны;
- Комнатные растения.
Как приготовить удобрение
Настаивание
Шелуху поставьте в емкость на 1/3 части и залейте водой. Оставьте на сутки, а когда шкурки размокнут, тогда ими можно подпитывать почву.
Для комнатных растений кожицы надо залить кипятком, подождать сутки и тогда этим настоем поливать цветы и вазоны.
Замораживание
Помойте и хорошо просушите картофельную шелуху. Поставьте в морозилку и после размораживания сразу используйте как удобрение для растений. Повторно замораживать больше нельзя.
Приготовление муки
Хорошо высушите кожуру, а затем измельчите в блендере. Разбавьте муку водой, а затем поливайте раствором растения. Это удобрение отлично подходит для подкормки кустов смородины.