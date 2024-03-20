Чаще всего плесень появляется в тех местах, где есть постоянно высокая влажность. Грибок способен вызвать сыпь на коже, сухой кашель и тому подобное.

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Как убрать плесень из ванной

Для того, чтобы избавиться от грибка вам понадобится белье, зубная щетка или малярная кисть, емкость, тряпка, тепловентилятор, перчатки и респиратор. Перед работой обязательно наденьте перчатки, поскольку белье может повредить кожу. Еще лучше будет, если вы наденете защитные очки.



Простой способ для избежания плесени в ванной / Фото Unsplash

Если плесень не очень глубоко въелась в поверхность, то ее убрать можно за 5 минут. Для этого нанесите белизну зубной щеткой на то место, где есть грибок. На тех участках, где поражения очень сильные, нанесите обильно белизну. Чем больше плесени, тем больше белизны надо применить.

Обработка на потолке имеет тот же принцип. Просто наносите белизну до тех пор, пока плесень не исчезнет с поверхности. После того, как вы обработаете все места с грибком – просушите ванную комнату тепловентилятором.

Чтобы в будущем избегать плесени, следите за тем, чтобы в ванной не было чрезмерного конденсата. Также обратите внимание на то, чтобы была качественная вентиляция. Это минимизирует риски повторного появления плесени.