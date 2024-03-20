Найчастіше цвіль з’являється в тих місцях, де є постійно висока вологість. Грибок здатен спричинити висипи на шкірі, сухий кашель тощо.

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Як прибрати плісняву з ванної

Для того, щоб позбутися грибка вам знадобиться білизна, зубна щітка чи малярний пензель, ємність, ганчірка, тепловентилятор, рукавички та респіратор. Перед роботою обов’язково одягніть рукавички, оскільки білизна може пошкодити шкіру. Ще краще буде, якщо ви одягнете захисні окуляри.



Простий спосіб для уникнення цвілі у ванній / Фото Unsplash

Якщо цвіль не дуже глибоко в’їлася в поверхню, то її прибрати можна за 5 хвилин. Для цього нанесіть білизну зубною щіткою на те місце, де є грибок. На тих ділянках, де ураження дуже сильні, нанесіть рясно білизну. Чим більше цвілі, тим більше білизни треба застосувати.

Обробка на стелі має той самий принцип. Просто наносьте білизну доти, поки цвіль не зникне з поверхні. Після того, як ви обробите всі місця з грибком – просушіть ванну кімнату тепловентилятором.

Щоб в майбутньому уникати плісняви, слідкуйте за тим, щоб у ванній не було надмірного конденсату. Також зверніть увагу на те, щоб була якісна вентиляція. Це мінімізує ризики повторної появи плісняви.