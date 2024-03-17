Пральна машинка добряче впливає на рахунок за електроенергію. Фахівці кажуть, що ця техніка є номером один, яка найбільше поглинає енергії в будинках. Зазвичай, на пральну машину припадає 14% від загального рахунку на світло.

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Зменшити споживання енергії може прання на низькій температурі, але не завжди воно є ефективним, тому лише цим способом не обійтися. Втім зекономити можна у випадку, якщо користуватися пральною машиною в певний час доби.

Найчастіше ми вмикаємо пральну машинку з 8 ранку до 22 вечора, коли рахунки за електроенергію є найвищими. Зазвичай, ми вмикаємо машинку зранку, впродовж дня чи коли повертаємося додому з роботи.

Щоб зекономити на витратах, спробуйте користуватися пральною машинкою в не піковий час, закидаючи прання з 22 вечора до 8 ранку. Проміжок цього часу може суттєво вплинути на кінцевий рахунок за електроенергію.



Названо найкращий час доби для користування пральною машинкою / Фото Pexels

Однак ця "чарівна година" є не дуже зручною для жителів панельних будинків, оскільки пральна машинка дуже гучна, тож звуки від прання пізно ввечері чи вранці, можуть чути ваші сусіди.

Щоб закидати в цей час, переконайтеся в тому, що вашим сусідам не заважають жодні звуки.

Часом пральна машинка може погано пахнути, тому для того, щоб позбутися неприємного запаху, скористайтеся кількома народними методами, які знайдуться на кухні в кожної господині. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.