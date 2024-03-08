Саме тому гумку треба відчищувати, щоб захистити механізм від різноманітних наслідків, одним з яких може бути навіть поломка.

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Від чого виникає наліт на гумці

зберігання брудного одягу в барабані;

підвищена вологість;

відсутність регулярного догляду;

незадовільна якість порошку;

надлишок гелів та ополіскувачів;

робота при температурі не менше 60 градусів.

Чим очистити гумку в пральній машині

Сода

Харчова сода здатна прибрати з пральної машини грибок та плісняву. Для цього вам потрібно змішати ложку соди з гелем чи рідиною для миття посуду. Розчин нанесіть на забруднення та ретельно відітріть. Залишки змийте через 30 хвилин.

Також спробуйте приготувати розчин для чищення на основі 3 столових ложок соди та води. Змішайте все так, щоб у вас вийшла кашка. Тоді нанесіть її на кухонну губку та протріть все повністю, обробляючи внутрішню та зовнішню поверхню. Після закінчення протріть чистою ганчіркою.

Хлоровмісні засоби

Почистити губку барабана можна за допомогою побутової хімії. У ній містяться добавки, які здатні вбивати бактерії та цвіль. Можете використовувати будь-яку хімію, але не забувайте працювати у гумових рукавичках.

Мідний купорос

Цей антисептичний засіб дачники використовують для боротьби зі шкідниками. Мідний купорос має протигрибкову та дезінфікуючу дію, тож зможе швидко видалити цвіль з гумки.

Для розчину вам треба розвести 30 грамів речовини на 1 літр води, змастити поверхні та залишити на добу. Після цього гумку треба протерти вологою тканиною та запустити пустий цикл полоскання.