Именно поэтому резинку надо отчищать, чтобы защитить механизм от разнообразных последствий, одним из которых может быть даже поломка.
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От чего возникает налет на резинке
- хранение грязной одежды в барабане;
- повышенная влажность;
- отсутствие регулярного ухода;
- неудовлетворительное качество порошка;
- избыток гелей и ополаскивателей;
- работа при температуре не менее 60 градусов.
Чем очистить резинку в стиральной машине
Сода
Пищевая сода способна убрать из стиральной машины грибок и плесень. Для этого вам нужно смешать ложку соды с гелем или жидкостью для мытья посуды. Раствор нанесите на загрязнение и тщательно ототрите. Остатки смойте через 30 минут.
Также попробуйте приготовить раствор для чистки на основе 3 столовых ложек соды и воды. Смешайте все так, чтобы у вас получилась кашица. Тогда нанесите ее на кухонную губку и протрите все полностью, обрабатывая внутреннюю и внешнюю поверхность. После окончания протрите чистой тряпкой.
Хлорсодержащие средства
Почистить губку барабана можно с помощью бытовой химии. В ней содержатся добавки, которые способны убивать бактерии и плесень. Можете использовать любую химию, но не забывайте работать в резиновых перчатках.
Медный купорос
Это антисептическое средство дачники используют для борьбы с вредителями. Медный купорос имеет противогрибковое и дезинфицирующее действие, поэтому сможет быстро удалить плесень с резинки.
Для раствора вам надо развести 30 граммов вещества на 1 литр воды, смазать поверхности и оставить на сутки. После этого резинку надо протереть влажной тканью и запустить пустой цикл полоскания.