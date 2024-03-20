Експертка Розетта Слоун розповіла, що картопляне лушпиння згодиться як косметичний засіб та добриво, після якого на городі буде великий урожай. За її словами, лушпиння є не менш корисним, ніж сама картопля, тому не варто викидати його в смітник.
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Замість панірувальних сухарів
Помийте добре картопляне лушпиння, помістіть в комбайн та перемеліть на шматочки. Продукт розміром, як вівсяні пластівці, можна використовувати до м’яса чи риби замість панірувальних сухарів.
Інгредієнт до пюре
Експертка каже, що цією хитрістю користуються багато шеф-кухарів зі всього світу. Варто всього лише додати у страву лушпиння, щоб картопля мала чітко виражений смак.
Зафарбовування сивини
Лушпиння від двох картоплин варіть 20 хвилин та дайте йому охолонути. Цією водою ополіскуйте волосся після кожного миття. Настій здатен затемнити сивину на темному волоссі та приховати її, а якщо волосся світле, то картопляне лушпиння зробить колір однорідним.
Для догляду за шкірою
Шкірка від картоплі допомагає освітлити шкіру обличчя та діє як живильна маска. Перетріть його в блендері на пасту та нанесіть на ті ділянки шкіри, де є висипання чи пігментація.
Картопляне лушпиння можна повторно використовувати / Фото Pexels
Добриво з картопляного лушпиння
Добриво зі шкірки картоплі насичує городні культури поживними речовинами та захищає від жуків та равликів. Використовують добриво з картопляного лушпиння до таких рослин:
- Полуниця;
- Малина;
- Смородина;
- Баклажани;
- Помідори;
- Болгарський перець;
- Печериці;
- Кімнатні рослини.
Як приготувати добриво
Настоювання
Лушпиння поставте у ємність на 1/3 частини та залийте водою. Залишіть на добу, а коли шкірки розмокнуть, тоді ними можна підживлювати ґрунт.
Для кімнатних рослин шкіри треба залити окропом, почекати добу і тоді цим настоєм поливати квіти та вазони.
Заморожування
Помийте та добре просушіть картопляне лушпиння. Поставте у морозилку та після розмороження одразу використовуйте як добриво для рослин. Повторно заморожувати більше не можна.
Приготування борошна
Добре висушіть шкірки, а потім подрібніть у блендері. Розбавте борошно водою, а потім поливайте розчином рослини. Це добриво відмінно підходить для підживлення кущів смородини.