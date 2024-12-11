Никогда этого не делайте, потому что уничтожите одежду: эксперт рассказала главные правила стирки

Иногда неправильная стирка приводит к тому, что наряд быстрее теряет цвет, качество и становится уже не таким приятным к телу, как раньше. Чтобы этого избежать, надо знать несколько правил.

Эксперт по стирке рассказала несколько советов, которые она не использует во время стирки, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. Их надо учесть, если хотите улучшить качество стирки своей одежды.

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Не используйте порошок для темной и яркой одежды

Это может звучать странно, но порошок плохо влияет на яркие и темные цвета одежды. Для таких вещей лучше использовать капсулы или гель для стирки, которые помогают гораздо лучше сохранять цвет.

Чрезмерная стирка

Спортивную одежду или нижнее белье можно стирать после каждого использования, поскольку эти вещи тесно контактируют с телом и накапливают пот. Всю остальную одежду (свитер, джемпер, джинсы) нет необходимости стирать после каждого использования.

Стирка при одинаковой температуре

Большинство людей стирают одежду в температуре 40 градусов, однако для деликатных вещей она может быть слишком высокой. Поэтому следует использовать температуру 30 градусов, которая также сможет отстирать все загрязнения.



Не надо всю одежду стирать в одинаковой температуре / Фото Pexels

Использование вонючей стиральной машины

Если одежда после стирки имеет откровенно плохой запах, то это свидетельствует о налете в трубах. Вам нужно запустить горячую стирку в холостую, чтобы очистить машинку от налета или добавить специальное средство для очистки.

Бросание все в сушку

Сушильные машины не всегда подходят для стирки деликатных вещей. Именно поэтому одежду надо разделить на синтетику и хлопок. Хлопок высыхает быстро, поэтому если их разделить, то это позволит не пересушить хлопок и не пересушить синтетику.