Ніколи цього не робіть, бо знищите одяг: експертка розповіла головні правила прання

Інколи неправильне прання призводить до того, що вбрання швидше втрачає колір, якість й стає вже не такою приємною до тіла, як раніше. Щоб цього уникнути, треба знати кілька правил.

Експертка з прання розповіла кілька порад, які вона не використовує під час прання, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. Їх треба врахувати, якщо хочете покращити якість прання свого одягу.

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Не використовуйте порошок для темного та яскравого одягу

Це може звучати дивно, але порошок погано впливає на яскраві й темні кольори одягу. Для таких речей краще використовувати капсули чи гель для прання, які допомагають набагато краще зберігати колір.

Надмірне прання

Спортивний одяг чи спідню білизну можна прати після кожного використання, оскільки ці речі тісно контактують з тілом й накопичують піт. Увесь інший одяг (светр, джемпер, джинси) немає потреби прати після кожного використання.

Прання за однакової температури

Більшість людей перуть одяг в температурі 40 градусів, однак для делікатних речей вона може бути зависокою. Тому варто використовувати температуру 30 градусів, яка також зможе відіпрати всі забруднення.



Не треба увесь одяг прати в однаковій температурі / Фото Pexels

Використання смердючої пральної машини

Якщо одяг після прання має відверто поганий запах, то це свідчить про наліт у трубах. Вам потрібно запустити гаряче прання в холосту, щоб очистити машинку від нальоту чи додати спеціальний засіб для очищення.

Кидання все у сушку

Сушильні машини не завжди підходять для прання делікатних речей. Саме тому одяг треба розділити на синтетику й бавовну. Бавовна висихає швидко, тому якщо їх розділити, то це дасть змогу не пересушити бавовну і не пересушити синтетику.