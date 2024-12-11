Зовнішньо пральну машинку можна витирати часто, а от внутрішню частину потрібно очищувати хоча б раз на місяць, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

Читайте також Це треба знати всім: який одяг треба перевертати перед пранням

Як часто треба мити пральну машинку

Блогерка зазначає, що завдяки одному методу, від правильної машинки більше не буде чути неприємним запахом, та й сама вона прослужить довше. Поганий запах з’являється через накопичення одягу та засмічення резинки, яке назбирує залишки волосся, сміття та миючі засоби.

Щоб відмити пральну машину потрібен звичайний оцет та сода. Резинки барабану треба прочистити за певним методом.

Між швами проштовхую паперовий рушник чи туалетний папір та заливаю оцтом. Далі у барабан насипаю 3 столові ложки соди, а у відсік для порошку додаю ще пів стакана оцту та вмикаю найгарячіший режим,,

– зазначила фахівчиня з прибирання.

Вона також порадила після кожного прання тримати дверці пральної машини відкритими.

Ось так треба мити пральну машину щомісяця: дивіться відео

Очистити пральну машину самостійно можна за допомогою лимонної кислоти. Машинку треба запустити в холостому режимі, а у відділення для прального порошку насипати 200 грамів лимонної кислоти. За бажанням, лимонну кислоту можна всипати навіть в барабан. Ефект буде той самий.

Виберіть на програмній панелі найтриваліший режим та виставіть максимальну температуру. Як правило, вона становить близько 95° С. Після такої очистки треба також очистити все під гумкою барабана й потім протерти насухо.

Щоб у майбутньому запобігти накипу машинки використовуйте спеціальні пом’якшувачі води, встановіть картридж або фільтр для механічного очищення та періть за температури не вище 50°С.