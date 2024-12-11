Така дрібничка, як вивертання одягу може суттєво вплинути на його вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens. Вивертання одягу захищає від втрати кольору яскравих чи темних речей. Також дуже важливо вивертати речі, якщо на них є бісер, ґудзики чи інші делікатні нашиття, щоб уникнути пошкодження об барабан.

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Щоб надалі слідкувати за своїм вбранням, радимо дізнатися, який саме одяг потрібно вивертати.

Темний одяг

Усі речі в темних та чорних кольорах здатні втрачати свою яскравість під час прання, тому варто їх вивертати. Темні речі варто прати в холодній воді з використанням низької температури.

Яскравий одяг

Кольоровий одяг з часом може втратити свій колір через постійний контакт з водою, тому треба їх вивертати, щоб він не потьмянів через багаторазове прання. Також захистити від вицвітання допоможе прання в холодній воді та уникнення сушіння на високій температурі.

Одяг для тренувань

Якщо ви щодня одягаєте спортивний одяг для тренувань, то піт та бруд будуть накопичуватися на ньому. Спортивне вбрання треба вивертати, щоб воно добре відпиралося. На речах із залу накопичуються бактерії, які провокують поганий запах.



Одяг для тренувань потрібно перевертати / Фото Pexels

Піжама, спідня білизна та шкарпетки

Усі ці речі найбільше контактують із тілом та накопичують на собі піт й відмерлі частинки шкіри. Тому ці речі треба прати навиворіт. Шкарпетки також треба прати вивертаючи, хоч і мастяться вони із зовнішнього боку.

Прання навиворіт захистить бавовну від утворення ковтунців, збереже засоби із ґудзиками чи вишивку.

Одяг зі слідами дезодоранту

Якщо на одязі не відпираються плями від дезодоранту, тоді варто вдатися до прання навиворіт. Якщо ж сліди таки з’явилися, то їх спочатку треба вивести руками, а тоді вже прати одяг.