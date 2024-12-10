Позбутися ковтунців можна за допомогою спеціальної машинки, повідомляє 24 Канал. Але купувати її для того, аби “реанімувати” один чи два светри, необов’язково. Тут на допомогу можуть прийти кілька лайфхаків з мережі.

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Бритва

Цей метод буде найпростішим і найшвидшим. Все, що вам потрібно зробити – це пройтися лезом по усіх ковтунцях, що випирають з тканини та зібрати їх.

Втім, врахуйте, що такий спосіб досить небезпечний для цілісності тканини та підходить тільки для речей з невеликим ворсом. Натомість пухнасті вироби краще чистити інакше.



Звичайною бритвою можна прибрати ковтунці / Фото Pexels

Прозорий канцелярський скотч

Цей метод краще підійде для дрібних ковтунців. Все, що варто зробити – це прикласти скотч до проблемних місць на одязі, аби він трохи приклеївся. А тоді, щільно притискаючи смужку пальцем, різко відірвіть її, аби захопити якомога більше ковтунців. Якщо на ваших виробах дрібний ворс, ви можете також спробувати скористатися наждачним папером з дрібним зерном.

Зубна щітка

Цей метод підійде, якщо катишки потрібно прибрати з делікатної тканини, яку не можна обробляти лезом чи ножицями. М’якою зубною щіткою потрібно пройтися по поверхні матеріалу, спрямувавши її вздовж волокон. Після цього річ замочіть у теплій воді, додавши в неї трохи оцту.

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Губка для посуду

Деякі фахівці вважають, що цей спосіб найкращий з усіх – він підходить і для міцних, і для делікатних тканин. Потрібно провести губкою по проблемних частинах тканини та зібрати на неї усі катишки.