Зазвичай лавровий лист використовують у приготування багатьох різноманітних страв, повідомляє 24 Канал. Втім, це не єдине його використання – також він може впоратися із численними побутовими проблемами. Зокрема із неприємними запахами в домі.

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Для чого класти лавровий лист на батарею?

Якщо ви звикли купувати дорогі засоби для того, щоб покращити запах у домі, можна нарешті від цього відмовитися, адже ароматизатори може замінити один копійчаний інгредієнт.

Звичайний лавровий листочок може впоратися із проблемою різноманітних запахів не гірше, ніж магазинні засоби. І все, що потрібно зробити для того, аби він подіяв – це розкласти кілька листків на батареї. Зачекайте всього кілька годин, і ви помітите, як запах у квартирі став свіжим та чистим.

Окрім того, вважається, що заспокійливий запах лаврового листя може також сприяти кращому відпочинку та сну, якщо покласти його на батарею у спальні. Ще одне дивовижне застосування лаврового листа – він може прогнати з вашого дому усіх неприємних комах.



Лавровий лист може освіжити повітря / Фото Pexels

А якщо ви покладете лаврові листочки у шафу поряд з крупами, відразу ж відчуєте, що вони можуть боротися із надокучливою міллю, яка може швидко псувати запаси продуктів в домі.

До речі, використовують лавровий лист не тільки вдома, але й на городі – він містить чимало поживних речовин, тож його можна перетворити на копійчане, але дуже дієве добриво для ваших грядок. Все, що потрібно зробити – це настояти воду на лавровому листі та полити нею рослини. Або ж сухий лист можна подрібнити та посипати ним грядку для кращого росту городини.